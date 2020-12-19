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    19.12.2020 - 07:00 | | AA

    İda Madra Jeoparkı için UNESCO’ya başvuru

    AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir İda Madra Jeoparkı Projesi’nin hayata geçirilmesi için UNESCO’ya başvuru yaptıklarını bildirdi.

    İda Madra Jeoparkı için UNESCO’ya başvuru

    AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir İda Madra Jeoparkı Projesi’nin hayata geçirilmesi için UNESCO’ya başvuru yaptıklarını bildirdi. Turizm konaklamada Balıkesir’in dünyada dokuzuncu sırada olduğunu vurgulayan Canbey, “Sarımsaklı Plajı’mız da millet bahçesi yapılacak” dedi. 

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