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    HaberlerEge Haberleri ‘İdrar kaçırma kâbus olmasın’
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    23.11.2020 - 00:01 |

    ‘İdrar kaçırma kâbus olmasın’

    Kişinin kendi kontrolü dışında idrarını tutamaması sorununun ‘idrar kaçırma’ olarak tanımlandığını belirten Kent Bayraklı Tıp Merkezi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Serhat Kerman, bu sorunun kişiye hayatı zindan ettiğini söyledi.

    ‘İdrar kaçırma kâbus olmasın’

    İdrar kaçırmanın, kadınlarda çok yaygın görülüp hayat kalitesini ciddi şekilde bozduğunu kaydeden Opr. Dr. Kerman, “Etrafı rahatsız eden idrar kokusunun yanı sıra, neden olduğu cinsel, psikolojik, sosyal problemler aile, iş ve toplum yaşamına büyük zararlar verir. İdrar kaçırma, özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlar için çok büyük bir sağlık problemidir. Utanmak, gizlemek, sorunu çözmez, büyütür” diye konuştu.

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