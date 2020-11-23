‘İdrar kaçırma kâbus olmasın’

İdrar kaçırmanın, kadınlarda çok yaygın görülüp hayat kalitesini ciddi şekilde bozduğunu kaydeden Opr. Dr. Kerman, “Etrafı rahatsız eden idrar kokusunun yanı sıra, neden olduğu cinsel, psikolojik, sosyal problemler aile, iş ve toplum yaşamına büyük zararlar verir. İdrar kaçırma, özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlar için çok büyük bir sağlık problemidir. Utanmak, gizlemek, sorunu çözmez, büyütür” diye konuştu.