15.04.2020 - 07:00 |
İduğ, ‘Evde misiniz?’ dedi
Koronavirüs salgınına karşı bürokratları ile sürekli olarak telekonferans yöntemi ile görüşen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, meclis üyeleri ve muhtarlarla da iletişimi koparmıyor.
Koronavirüs salgınına karşı bürokratları ile sürekli olarak telekonferans yöntemi ile görüşen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, meclis üyeleri ve muhtarlarla da iletişimi koparmıyor. “Evde misiniz, bir ihtiyacınız var mı?” diyerek moral verdiği meclis üyeleri ve muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden İduğ, “Çalışmalar hakkında bilgi vermemiz ve herkesin görüşünden faydalanmamız gerekiyor. Bu süreci birlik ve beraberlikle atlatabiliriz” dedi.
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