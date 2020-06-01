İEÜ Kampüsü'nden yeşil sahalara uzanan seferberlik

10-13 yaş arasındaki çocuklarla dijital ortamda görüşen ve ihtiyaçlarının karşılanması için mücadele eden gençlerin örnek davranışına, futbolcular kayıtsız kalmadı. Çocuklara moral vermek amacıyla Göztepeli Serdar Gürler, Halil Akbunar, Berkan Emir ve Soner Aydoğdu, hazırladıkları 15’er saniyelik görüntüleri çocuklara ulaştırdı. Projenin koordinatörlüğünü yapan İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel, “Projemizi, önümüzdeki süreçte daha da geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.



‘Umudunuzu kaybetmeyin’



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve 2007 yılından bu yana devam eden “Abla-Ağabey-Kardeş” projesinin koronavirüs nedeniyle durmasını istemeyen İzmir Ekonomili 30 gönüllü öğrenci, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların kendini geliştirmesi, eğitim döneminde onlara yardımcı olunması için büyük önem taşıyan projeyi devam ettirmek için kolları sıvadı. Göztepeli usta isimler, çocuklar için hazırladıkları videolarda, “Zor günleri atlatacağız. Çok sevdiğiniz okulunuza da yeniden kavuşacaksınız. Kurallara uyalım ve sosyal mesafeyi koruyalım. Umut ve motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Belki de ileride sizinle aynı takımda oynayacağız ya da rakip olarak sahada yer alacağız” mesajını verdi. Proje Koordinatörü Selin Türkel ise, “Göztepeli futbolcular, öğrencilerimizin isteğini kırmayarak, çocuklar için kısa videolar çekti. Çocuklar için unutulmaz bir anı oldu. Destekleri için Göztepeli futbolculara da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.