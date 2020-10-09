İHA, istenen bölgeye yük bırakabiliyor

Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri Lütfi Emre Aşkın, Murat Enes Barut, Kemal Utku Yüzbaşıoğlu, Emir Savran ve Yılmaz Kömürcü, öğretmenleri İbrahim Kuru’nun desteğiyle yaklaşık 40 kilometre menzille otomatik uçma kabiliyetine ve harita üzerinde istenilen bölgeye faydalı yük bırakabilme özelliğine sahip insansız hava aracı geliştirmeyi başardı. İzmirli gençler, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te ikinci oldu. Takım kaptanı Lütfi Emre Aşkın, “Ülkemiz havacılık anlamında son yıllarda çok hızlı yol katetti. Bizim gibi gençlere daha fazla destek sağlanırsa yapay zeka ve uzay teknolojileri alanında ülkemiz 7-8 yılda dünyayla yarışır duruma gelecektir” dedi.



