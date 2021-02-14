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    HaberlerEge Haberleri İhracat hedefine kur engeli
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    14.02.2021 - 00:04 |

    İhracat hedefine kur engeli

    Kasım ayında 8.58 seviyesinde olan dolar kuru, üç aylık süreçte yüzde 18’lik erimeyle 7.03 seviyesine geriledi.

    İhracat hedefine kur engeli

    İhracat hedeflerine ulaşabilmek için istikrarlı döviz kurunun önemine dikkat çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “1 doların 7.35 liranın, 1 euronun 9 liranın altına düşmesi Türk ihracatçısına zarar ettirir. Bugünlerdeki döviz kurları devam ettiği takdirde 2021 yılındaki 184 milyar dolar ihracat hedefimizin gerçekleşmesi imkânsız hale gelir, sayıları 100 bine ulaşan ihracatçılarımızdan bir bölümünün ticari faaliyetinin sona ermesine yol açabilir. Merkez Bankası, açacağı ihalelerle dolar kurunu 7.35’in üzerine taşıyabilir. Bu durum, Türk ihracatçısına da nefes aldıracaktır” dedi.

    Eskinazi, Merkez Bankası yönetiminin ,Türk ihracatçılarıyla bir araya gelmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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