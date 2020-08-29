İhracatçı, yılın ikinci yarısından umutlu...

Özellikle su ürünleri, kanatlı ve yumurta sektörleri vites artırdı, 2 milyar 514 milyon dolarlık dışsatıma imza attı. 2020’ye moralli girdiklerini belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “2019 yılının ocak-haziran döneminde 1 milyar 284 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının ilk yarısında yüzde 10’luk azalışla 1 milyar 127 milyon dolara geldi. Aynı zamanda birliğimizin ihracatı da yüzde 8’lik gerileme yaşadı, 493 milyon dolardan, 450 milyon dolara indi. Yeni normal dönemde ihracatımızdaki kayıpları telafi edip, 2020 yılının ikinci yarısında yapacağımız ihracatla, 2019 yılı sonundaki dışsatım rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.