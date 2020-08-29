BİST1.101-0.76EURO8.710.10USD7.31-0.57ALTIN462.801.52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İhracatçı, yılın ikinci yarısından umutlu...
    ABONE OL
    29.08.2020 - 00:02 |

    İhracatçı, yılın ikinci yarısından umutlu...

    Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2020 yılının ilk yarısını 1 milyar 127 milyon dolar ihracatla kapattı.

    İhracatçı, yılın ikinci yarısından umutlu...

    Özellikle su ürünleri, kanatlı ve yumurta sektörleri vites artırdı, 2 milyar 514 milyon dolarlık dışsatıma imza attı. 2020’ye moralli girdiklerini belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “2019 yılının ocak-haziran döneminde 1 milyar 284 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının ilk yarısında yüzde 10’luk azalışla 1 milyar 127 milyon dolara geldi. Aynı zamanda birliğimizin ihracatı da yüzde 8’lik gerileme yaşadı, 493 milyon dolardan, 450 milyon dolara indi. Yeni normal dönemde ihracatımızdaki kayıpları telafi edip, 2020 yılının ikinci yarısında yapacağımız ihracatla, 2019 yılı sonundaki dışsatım rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En güzel aşure tarifi...

    Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En güzel aşure tarifi...

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

    Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

    Bakan Koca 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

    Bakan Koca 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü 

    Sıradaki Haber