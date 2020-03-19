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    HaberlerEge Haberleri İhracatçılar çağrı yaptı
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    19.03.2020 - 07:00 |

    İhracatçılar çağrı yaptı

    Çin’de virüsten etkilenen yeni vaka sayısının sınırlanması, İtalya ve İspanya’da ise ölümle sonuçlanan vakaların katlanarak artmasının ardından, salgının merkezi Avrupa haline geldi.

    İhracatçılar çağrı yaptı

    Çin’de virüsten etkilenen yeni vaka sayısının sınırlanması, İtalya ve İspanya’da ise ölümle sonuçlanan vakaların katlanarak artmasının ardından, salgının merkezi Avrupa haline geldi. İhracatının yüzde 50’sinden fazlasını AB ülkelerine yapan Türkiye için bu durum alarm çalmasına sebep oldu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, hastalığın Avrupa’da salgın hale gelmesinden sonra dışsatımın yüzde 10 oranında azaldığını belirtti, “Hükümetimizin de Avrupa’da yaşanan bu olağanüstü durumdan zarar gören ihracatçılarımız açısından olağanüstü önlemler almasını bekliyoruz” dedi.

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