İhracatçılardan çevre manifestosu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Sürdürülebilirlik Manifestosunu açıkladı. Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB’nin kendi elektriğini kendisinin üreteceğini ve yeşil ofis olma hedefleri olduğunu dile getirdi, sürdürülebilirlik projelerine devletin yüzde 50 destek vermesi talebinde bulundu. EİB Birlik Başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Eskinazi, “Öncelikle karbon ve su ayak izini minimuma indirmek istiyoruz. EİB’in kullandığı elektriği binamıza kuracağımız güneş panellerinden üretmek için proje üzerinde çalışıyoruz. EİB olarak, ofislerimizin bulunduğu tüm katlara atık kumbaraları koyduk, kurumsal ürünlerde Bio-çözünür malzemeden yapılan ve tekrar kullanılabilir ürünleri tercih ediyoruz” dedi.



Yeşil ofis olacak



Firmaların kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirebilecek mekanizmalar geliştirilmesi için girişimleri olacağı bilgisini veren Eskinazi, sürdürülebilirlik adına en önemli hedeflerinden birinin de dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından biri olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)’nın Yeşil Ofis Programına dahil olmak ve aynı zamanda çevre konusunda en kapsamlı sertifikasyonlardan olan ISO 14001’i almak istediklerini sözlerine ekledi. Birlik başkanları da, “Sürdürülebilirlik için israf ve üretimdeki kayıpların azaltılması konusunda çaba harcanmalı” görüşünde birleşti.