BİST118.713-0.52EURO7.780.07USD6.860.02ALTIN398.960.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İhracatçılardan çevre manifestosu
    ABONE OL
    09.07.2020 - 00:04 |

    İhracatçılardan çevre manifestosu

    EİB Koordinatörü Jak Eskinazi, kaynakların bilinçli kullanımı, ayak izinin en aza indirilmesi hedefiyle sürdürülebilirlik manifestosunu açıkladı

    İhracatçılardan çevre manifestosu

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Sürdürülebilirlik Manifestosunu açıkladı. Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB’nin kendi elektriğini kendisinin üreteceğini ve yeşil ofis olma hedefleri olduğunu dile getirdi, sürdürülebilirlik projelerine devletin yüzde 50 destek vermesi talebinde bulundu. EİB Birlik Başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Eskinazi, “Öncelikle karbon ve su ayak izini minimuma indirmek istiyoruz. EİB’in kullandığı elektriği binamıza kuracağımız güneş panellerinden üretmek için proje üzerinde çalışıyoruz. EİB olarak, ofislerimizin bulunduğu tüm katlara atık kumbaraları koyduk, kurumsal ürünlerde Bio-çözünür malzemeden yapılan ve tekrar kullanılabilir ürünleri tercih ediyoruz” dedi.

    Yeşil ofis olacak

    Firmaların kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirebilecek mekanizmalar geliştirilmesi için girişimleri olacağı bilgisini veren Eskinazi, sürdürülebilirlik adına en önemli hedeflerinden birinin de dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından biri olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)’nın Yeşil Ofis Programına dahil olmak ve aynı zamanda çevre konusunda en kapsamlı sertifikasyonlardan olan ISO 14001’i almak istediklerini sözlerine ekledi. Birlik başkanları da, “Sürdürülebilirlik için israf ve üretimdeki kayıpların azaltılması konusunda çaba harcanmalı” görüşünde birleşti.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Malatya'da korkutan deprem

    Son dakika haberi... Malatya'da korkutan deprem

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    Sıradaki Haber