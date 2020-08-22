İhracatçılardan Kovid-19 teşekkürü

Ziyareti, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz gerçekleştirdi. Jak Eskinazi, Türkiye’nin salgının başladığı ilk günden beri hızlı bir şekilde mobilize olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Öztop, bin kişiden oluşan filyasyon ekibinin sahada her türlü takibi sağladığını belirtti.