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    HaberlerEge Haberleri İhracatçının gözü Güneydoğu Asya’da
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    14.07.2020 - 07:00 |

    İhracatçının gözü Güneydoğu Asya’da

    Egeli ihracatçılar, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’yle (ASEAN) serbest Ticaret Alaşması (STA) müzakerelerinin hızlanmasını istiyor.

    İhracatçının gözü Güneydoğu Asya’da

    Egeli ihracatçılar, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’yle (ASEAN) serbest Ticaret Alaşması (STA) müzakerelerinin hızlanmasını istiyor. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) düzenlediği ‘Koronavirüsün Hedef Pazarlarımızdaki Seyri’ webinar serisinin onuncu ayağında Kuala Lumpur Ticaret Müşaviri Elif Haliloğlu Güngüneş, Manila Ticaret Müşaviri Serhan Ortaç, Cakarta Ticaret Müşaviri Mustafa Murat Taşkın pandemi sonrası Endonezya, Filipinler ve Malezya’ın dış ticaretindeki gelişmelerle ilgili sunum yaptı, ihracatçıların sorularını yanıtladı.
    EİB Başkanı Jak Eskinazi, dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 60’ını, küresel ticaret hacminin ise yüzde 30’unu Asya-Pasifik ülkelerinin kapsadığını söyledi.
    3 milyarın üzerindeki tüketicisiyle Avustralya’dan Pakistan’a, Endonezya’dan Filipinler’e uzanan bu coğrafyanın, dünyanın en büyük pazarı olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Eskinazi, “Endonezya, Filipinler ve Malezya ekonomilerinin 2050’ye kadar büyük sıçramalar kaydedeceği öngörülüyor. Potansiyelden faydalanabilmemiz için dünyanın tüm coğrafyalarını kapsayacak şekilde yeni bir ticaret ekseni yaratmalı, ihracat menzilimizi genişletmeli, bu pazarlarda güçlü pozisyon almalıyız” dedi.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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