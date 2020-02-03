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    HaberlerEge Haberleri İhracatın yıldızı 36 firmaya ödül
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    03.02.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI

    İhracatın yıldızı 36 firmaya ödül

    Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Leather&More Fuarı kapsamında, Deri’n Fikirler Tasarım Yarışması Final Defilesi ve İhracatın Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi.

    İhracatın yıldızı 36 firmaya ödül

    Deri Tasarım ve Üretim Yarışması’nda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi İpek Erdem birinci oldu, ikincilik ödülünü İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Arzu Birdal, üçüncülüğü de yine İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Nurdan Ahsen Fıçıcı aldı. Deri ve deri mamulleri sektörünün toplam dışsatımının yüzde 92’sini yapan 36 firma bronz, gümüş ve altın kategorilerinde ödüllendirildi.

    ALTIN KATEGORİ

    Agamer Deri Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş, Eskatek Deri Bilişim Teknolojileri ve İletişim Sanayi Ticaret LTD, Lider Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Marc Chantal Deri ve Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Narin Bebe Ayakkabı ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti, Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ.

    İhracatın yıldızı 36 firmaya ödül

    GÜMÜŞ KATEGORİ

    Dogo Tasarım Sanayi ve Ticaret A.Ş, Genç Kardeşler Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Hakem Ayakkabı ve Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti, Meta Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş, On-Ar Ayakkabı Kalıp San. Tic. Ltd. Şti, Zandar Ayakkabı Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

    BRONZ KATEGORİ

    Aksin Kundura, Assa Ayakkabıcılık, Aura Ayakkabı Deri ve Mamulleri, Canbol Deri, Ceylan Ayakkabı ve Deri Mamulleri, Corium Belt, Derkimpa Deri Tekstil, Gençler Deri Mamulleri, Gündoğdular Deri, Hüdaverdi Spor Malzemeleri, Koç Kundura, Mehmet Güler Ayakkabı ve Deri Mamulleri, Nevzat Onay Ayakkabı ve Deri Mamulleri, Özarpa Ayakkabıcılık, Rıfat Sarı Üçel Ayakkabı, Seçkin Türksever Cappi Comfort Ayakkabı, Seray Ayakkabı ve Terlik San, Sevimli Deri, Simin Ayakkabı, Şanel Ayakkabı, Üstündağ Ayakkabı, Wanetti Ayakkabı, Yağcıoğlu Ayakkabı, Yener Kundura.

     

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