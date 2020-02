İhracatın yıldızı 36 firmaya ödül

Deri Tasarım ve Üretim Yarışması’nda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi İpek Erdem birinci oldu, ikincilik ödülünü İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Arzu Birdal, üçüncülüğü de yine İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Nurdan Ahsen Fıçıcı aldı. Deri ve deri mamulleri sektörünün toplam dışsatımının yüzde 92’sini yapan 36 firma bronz, gümüş ve altın kategorilerinde ödüllendirildi.

ALTIN KATEGORİ

Agamer Deri Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş, Eskatek Deri Bilişim Teknolojileri ve İletişim Sanayi Ticaret LTD, Lider Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Marc Chantal Deri ve Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Narin Bebe Ayakkabı ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti, Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ.

GÜMÜŞ KATEGORİ

Dogo Tasarım Sanayi ve Ticaret A.Ş, Genç Kardeşler Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Hakem Ayakkabı ve Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti, Meta Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş, On-Ar Ayakkabı Kalıp San. Tic. Ltd. Şti, Zandar Ayakkabı Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

BRONZ KATEGORİ

Aksin Kundura, Assa Ayakkabıcılık, Aura Ayakkabı Deri ve Mamulleri, Canbol Deri, Ceylan Ayakkabı ve Deri Mamulleri, Corium Belt, Derkimpa Deri Tekstil, Gençler Deri Mamulleri, Gündoğdular Deri, Hüdaverdi Spor Malzemeleri, Koç Kundura, Mehmet Güler Ayakkabı ve Deri Mamulleri, Nevzat Onay Ayakkabı ve Deri Mamulleri, Özarpa Ayakkabıcılık, Rıfat Sarı Üçel Ayakkabı, Seçkin Türksever Cappi Comfort Ayakkabı, Seray Ayakkabı ve Terlik San, Sevimli Deri, Simin Ayakkabı, Şanel Ayakkabı, Üstündağ Ayakkabı, Wanetti Ayakkabı, Yağcıoğlu Ayakkabı, Yener Kundura.