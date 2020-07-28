İhracatta dönüm noktası olacak...

EGELİ ihracatçılar, pandemi sonrası hedef ülkelerde kurulacak lojistik merkezlerinin ekonomiye ivme kazandıracağı görüşünde birleşti. Pandemi süresince tedarik zincirinin kırılmasıyla global lojistik sistemlerinin hayati bir önem taşıdığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şunları söyledi: “Türkiye’nin dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesi yolundaki süreci hızlandıracak lojistik merkezlerine ve e-ticarette işbirliklerine ihtiyacımız var. Buna odaklanarak yeni nesil ticaret köprüleri oluşturmalıyız.” Depo, ofis, showroom, lojistik hizmetlerinin yanında satış ve servis desteği de vererek Türkiye’yi çekim merkezi haline getiren TTM’lerin ihracatçılar için bir fırsat olduğunu söyleyen Eskinazi, “Merkezler 2023 yılındaki 226.6 milyar dolar ihracat hedefine giden yolda rol oynayacak” diye konuştu.