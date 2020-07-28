BİST1.1960.00EURO8.05-0.11USD6.860.09ALTIN428.552.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İhracatta dönüm noktası olacak...
    ABONE OL
    28.07.2020 - 07:00 |

    İhracatta dönüm noktası olacak...

    EGELİ ihracatçılar, pandemi sonrası hedef ülkelerde kurulacak lojistik merkezlerinin ekonomiye ivme kazandıracağı görüşünde birleşti.

    İhracatta dönüm noktası olacak...

    EGELİ ihracatçılar, pandemi sonrası hedef ülkelerde kurulacak lojistik merkezlerinin ekonomiye ivme kazandıracağı görüşünde birleşti. Pandemi süresince tedarik zincirinin kırılmasıyla global lojistik sistemlerinin hayati bir önem taşıdığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şunları söyledi: “Türkiye’nin dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesi yolundaki süreci hızlandıracak lojistik merkezlerine ve e-ticarette işbirliklerine ihtiyacımız var. Buna odaklanarak yeni nesil ticaret köprüleri oluşturmalıyız.” Depo, ofis, showroom, lojistik hizmetlerinin yanında satış ve servis desteği de vererek Türkiye’yi çekim merkezi haline getiren TTM’lerin ihracatçılar için bir fırsat olduğunu söyleyen Eskinazi, “Merkezler 2023 yılındaki 226.6 milyar dolar ihracat hedefine giden yolda rol oynayacak” diye konuştu.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Sıradaki Haber