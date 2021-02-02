İhracatta ege farkı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre Ege Bölgesi’ndeki gümrük müdürlüklerinden yapılan ihracat ve ithalat sonucu dış ticaret hacmi 43 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gümrük müdürlükleri verilerine göre 25 milyar 259 milyon dolar ihracat, 18 milyar 210 milyon dolar ithalat yapıldı. Bölge ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 139’a, illerin ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 158’e ulaştı. Aliağa Gümrük Müdürlüğü 12 milyar 645 milyon dolar, İzmir Gümrük Müdürlüğü 7 milyar 763 milyon dolar, Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ise, 1 milyar 791 milyon dolarlık ihracatla ilk üçte yer aldı.

11 milyar dolar

TÜİK verilerine göre ise; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı 21 milyar 474 milyon dolar, ithalatı ise; 13 milyar 633 milyon dolar oldu. İzmir, iki serbest bölgesiyle Türkiye’de İstanbul’un ardından en çok ihracat yapan ikinci il oldu. İki serbest bölgeden 2020 yılında 2 milyar 10 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Özel Ticaret Sistemine göre İzmir’in 2020 yılı ihracatı 9 milyar 534 milyon dolar olurken, serbest bölgeler ve gümrük antrepolarının ihracat rakamlarının dahil edildiği Genel Ticaret Sistemi’ne göre İzmir’in ihracatı 11 milyar 597 milyon dolara çıktı. İthalatı ise, 8 milyar 465 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İzmir’in dış ticaret hacmi 20 milyar 62 milyon dolar, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 137 oldu.

Öte yandan tüm Ege illeri dış ticaret fazlası vermeyi başardı. Manisa 4 milyar 180 milyon dolar ihracat, 2 milyar 431 milyon dolar ithalat yaptı. Denizli, 1 milyar 455 milyon dolarlık ithalata karşılık 2 milyar 867 milyon dolar ihracata imza attı. Aydın 768 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatının 204 milyon dolar olduğu görüldü. Balıkesir’in ihracatı 604 milyon dolar, ithalatı 401 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Muğla, 609 milyon dolarlık ihracata imza attı, ithalatı 280 milyon dolarda kaldı. Uşak, 241.7 milyon dolarlık ihracat, 180.4 milyon dolarlık ithalat performansı gösterdi.

Serbest şehir çağrısı

Ege Bölgesi’nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 firma ile temsil edildiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İzmir’de yer alan iki serbest bölgemizde yapılan katma değerli üretim ve ihracat İzmir’i Türkiye’de ikinci sıraya taşıdı. İzmir’in serbest şehir olması daha çok katma değerli yatırımı İzmir’e getirecek, İzmir’in ihracat çıtası daha yukarı taşınabilecek “ dedi.