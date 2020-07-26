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    HaberlerEge Haberleri İhtiyaç sahiplerine hasta yatağı verildi
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    26.07.2020 - 00:01 |

    İhtiyaç sahiplerine hasta yatağı verildi

    İhtiyaç sahiplerine hasta yatağı verildi

    Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli uzatıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Üçpınar Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki yürüme engelli Fevzi Çelikten, Atatürk Mahallesi’nde yatağa bağımlı olarak yaşayan 63 yaşındaki Beyhat İrece ile Ayn-ı Ali Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşında yürüme engelli Bahriye Sağlam’ın ihtiyaçlarını karşıladı. Çelikten’e tekerlekli sandalye, erzak, hasta bezi ve hasta yatağı veren ekipler, İrece ve Sağlam’a da hasta yatağı götürdü.

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
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