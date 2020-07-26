İhtiyaç sahiplerine hasta yatağı verildi

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli uzatıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Üçpınar Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki yürüme engelli Fevzi Çelikten, Atatürk Mahallesi’nde yatağa bağımlı olarak yaşayan 63 yaşındaki Beyhat İrece ile Ayn-ı Ali Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşında yürüme engelli Bahriye Sağlam’ın ihtiyaçlarını karşıladı. Çelikten’e tekerlekli sandalye, erzak, hasta bezi ve hasta yatağı veren ekipler, İrece ve Sağlam’a da hasta yatağı götürdü.