02.04.2020 - 00:04 |
İhtiyaç sahiplerine su parası muafiyeti
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak’ta görev yapan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin merak edilen konuları aydınlatan Başkan Çakın, 1.5 saatlik yayında alınan sağlık tedbirlerinden pazar yerlerindeki düzenlemelere kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaştı.
Koronavirüs pandemisine karşı Uşak’ta etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Çakın, “Çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz” dedi. Valilik bünyesinde kurulan Vefa Destek Sosyal Yardım Birimi, Sosyal Yardım Vakfı ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunduğunu belirten Çakın, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce tespit edilmiş olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan su ücreti talep edilmeyecek” dedi.
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.