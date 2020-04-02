İhtiyaç sahiplerine su parası muafiyeti

Koronavirüs pandemisine karşı Uşak’ta etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Çakın, “Çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz” dedi. Valilik bünyesinde kurulan Vefa Destek Sosyal Yardım Birimi, Sosyal Yardım Vakfı ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunduğunu belirten Çakın, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce tespit edilmiş olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan su ücreti talep edilmeyecek” dedi.