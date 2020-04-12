12.04.2020 - 00:01 |
İhtiyaçlar ayağa kadar götürülüyor
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşların ihtiyaçları Vefa grupları tarafından karşılanıyor.
Tarım alanları ve süt üretim firmalarıyla birlikte, fırınlar, tüp dağıtım işletmeleri, eczaneler ile nöbetçi akaryakıt istasyonları da çalışmalarını sürdürüyor.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.