İhtiyaçlar belirlendi çalışmalar başladı

Geçen hafta Başkan Çetin Akın’ın ziyaret etdip ihtiyaçları tespit ettiği Çepnidere Mahallesi’nde Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları başladı. İstinat duvarı, parke taşı ve bordür taşı tamiratı ile çocuk oyun alanı ve fitness alanının yapım ve kurulumu başladı.