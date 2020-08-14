14.08.2020 - 00:02 |
İhtiyaçlar belirlendi çalışmalar başladı
Geçen hafta Başkan Çetin Akın’ın ziyaret etdip ihtiyaçları tespit ettiği Çepnidere Mahallesi’nde Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları başladı. İstinat duvarı, parke taşı ve bordür taşı tamiratı ile çocuk oyun alanı ve fitness alanının yapım ve kurulumu başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.