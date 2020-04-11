11.04.2020 - 00:04 |
İhtiyaçlar kapınızda
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Aliağalıların temel gıda ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, Aliağa Belediyesi tarafından kurulan aliagasemtpazari.com, hizmete girdiği ilk günden yoğun ilgi gördü. 10.00- 19.00 saatleri arasında verilen siparişler gün içinde, saat 19.00’dan sonra verilen siparişler ise sonraki gün saat 10.00’da adreslere ulaştırılıyor.
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