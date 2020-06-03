03.06.2020 - 07:00 |
‘İhtiyaçlar karşılansın’
İzmir’de yağan yağmurla birlikte sokak ve caddelerin sular altında kaldığını öne süren, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğunu belirtti.
İzmir’de yağan yağmurla birlikte sokak ve caddelerin sular altında kaldığını öne süren, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğunu belirtti. Kentin ihtiyaçlarının askıya alınmaması gerektiğini, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini dile getiren Hızal, “İzmirli hemşehrilerimizin şova değil, hizmete ihtiyacı var” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.