‘İhtiyaçlar karşılansın’

İzmir’de yağan yağmurla birlikte sokak ve caddelerin sular altında kaldığını öne süren, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğunu belirtti. Kentin ihtiyaçlarının askıya alınmaması gerektiğini, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini dile getiren Hızal, “İzmirli hemşehrilerimizin şova değil, hizmete ihtiyacı var” dedi.