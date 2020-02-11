İhtiyaçlara göre çalışmalar sürüyor

Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında yol, parke taş, tretuvar kaplama ve istinat duvarı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yol yapımı, parke taş, tretuvar kaplama, istinat duvarı ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz” dedi.