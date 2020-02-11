BİST118.3420EURO6,580,14USD6,020,09ALTIN304,110,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İhtiyaçlara göre çalışmalar sürüyor
    ABONE OL
    11.02.2020 - 07:00 |

    İhtiyaçlara göre çalışmalar sürüyor

    Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında yol, parke taş, tretuvar kaplama ve istinat duvarı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

    İhtiyaçlara göre çalışmalar sürüyor

    Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında yol, parke taş, tretuvar kaplama ve istinat duvarı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yol yapımı, parke taş, tretuvar kaplama, istinat duvarı ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz” dedi.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
    daha fazla video için
    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

    Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber