11.02.2020 - 07:00 |
İhtiyaçlara göre çalışmalar sürüyor
Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında yol, parke taş, tretuvar kaplama ve istinat duvarı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında yol, parke taş, tretuvar kaplama ve istinat duvarı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yol yapımı, parke taş, tretuvar kaplama, istinat duvarı ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz” dedi.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.