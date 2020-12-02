İhtiyaçları dinliyor

Gelirleri düşen ve sıkıntılı günler yaşayan esnafın ev ve iş yerlerinin son durumları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Sandal, “Yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hak kaybı olmadan sağlam ve modern yapılara kavuşturmak istiyoruz. Biz her zaman elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” şeklinde açıklama yaptı.