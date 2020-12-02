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    HaberlerEge Haberleri İhtiyaçları dinliyor
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    02.12.2020 - 00:05 |

    İhtiyaçları dinliyor

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, pandemi ve depremden etkilenen bölge esnafını ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

    İhtiyaçları dinliyor

    Gelirleri düşen ve sıkıntılı günler yaşayan esnafın ev ve iş yerlerinin son durumları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Sandal, “Yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hak kaybı olmadan sağlam ve modern yapılara kavuşturmak istiyoruz. Biz her zaman elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” şeklinde açıklama yaptı.

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