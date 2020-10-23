İkametgahlar Muğla’ya

Muğla’nın Marmaris ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bölge için planlanan yatırımları anlattı. Muğla’nın turizm merkezlerinde 6 aydan fazla kalanlara da, “İkametgahlarınızı Muğla’ya aldırın” çağrısı yaptı.

Muğla’nın yaz nüfusunun 5 milyonu bulduğunu ancak hükümetten bu nüfusa göre ödenek alamadıklarını dile getiren Gürün, “Altyapıyı 1 milyona göre yapmıyoruz, 5 milyona göre yapıyoruz. Bu da göz önünde alınarak turizm bölgelerinde ayrı bir ödenek çalışması yapılması gerek. Bununla ilgili hükümet yetkililerine sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili dosyaları verdik” dedi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a, Büyükşehir’in yatırımlarını anlatan Gürün, şöyle konuştu:

Marmaris’e 51 milyon

“İlçede 2024’e kadar 51 milyon liralık yatırımın hayata geçirilecek. Arıtmayı iki misline çıkartacağız. Bozburun ve diğer bölgelerde önemli su sorunu var. Muğla’nın su sıkıntısı çekmemesi için üç adet baraj yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İçmeler Denizcilik ve Yelken Eğitim Merkezi ve Asparan kamp alanı için projelerimizi hazırladık. Onaydan sonra çalışmalara başlıyoruz.”