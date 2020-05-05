İki ay kira almayın

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, koronavirüsün ortaya çıkmasıyla kepenk kapatan esnafın salgından fazlasıyla etkilendiğini dile getirdi. Mülk sahiplerinden anlayış beklediklerini ifade eden Mutlu, “Üyelerimizin büyük kısmı bakanlık kararı ile işyerlerini kapadı. Açık kalanlarsa satış yapamıyor. İnsanlar gıda ve sağlık dışında alışveriş yapmıyor. Taksiler, dolmuşlar boş dolaşıyor. Halka hizmet veren esnaf çok zor durumda” diye konuştu.

Dost eli uzatın

“Mülk sahipleri, ihtiyaçları yoksa son iki ayın kira bedelini almayabilir” önerisinde bulunan Mutlu, “Bir başka seçenek, iki ayın kira bedel toplamının 12 aya bölünmesi veya iki aylık kiranın sadece birinin alınması ya da kira indirimi yapılması. Mülkünüzde uzun yıllar aynı esnaf kiracınız bulunuyorsa ve ödemelerini aksatmıyorsa, dostluk ilişkisi kurduğunuzu gösterir. O zaman dostunuza yardımcı olup bu konuda uzlaşın. Böyle sıkıntılı bir dönemde mülk sahipleri için de yeni kiracı bulmak güç olacak. Sıkıntılı dönem bitince yaşanması muhtemel ekonomik sorunlar işletmelerin faaliyetleri ile aşılır. O nedenle küçük işletmelere sahip çıkılmalı, mülk sahipleri de esnaf kiracıları ile dayanışma içinde ülkenin ekonomik mücadelesine katkı koymalıdır” diye konuştu.