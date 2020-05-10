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    HaberlerEge Haberleri İki ay sonra çocuklarına kavuştu
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    10.05.2020 - 00:01 |

    İki ay sonra çocuklarına kavuştu

    İzmşr Kent Hastanesi’nde pandemi servisinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever (44), iki ay sonra çocuklarıyla bir araya geldi.

    İki ay sonra çocuklarına kavuştu

    Koronavirüs hastalarını tedavi ettiği için ailesini korumak amacıyla çocukları İnci (14) ve Kaan’dan (7) ayrılarak yalnız yaşamaya başlayan Atasever, iki ayın sonunda ilk kez Anneler Günü’nde onlarla parkta buluştu. Çocuklarını gördüğü için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Atasever, “Sarılamıyor olsak da bir araya gelmek bile yeter. İnsanların sevdiklerini göremiyor olması çok zor yine de bir şekilde bu günleri atlatacağız. Çocuklarımla kameradan görüşüyorum. Bu hastalıkla ilgili bilinmezlikler bir yana ailemden uzak kalmak bir yana hepsi çok zorlayıcıydı” dedi. Parkta annesinin Anneler Günü’nü kutlayan 14 yaşındaki İnci de, “Sarılamadım ama yine de iyi hissettim. Çocuklarıyla birlikte olan bütün anneler çok şanslı” diye konuştu. Annesini görür görmez sarılmak isteyen Kaan (7) ise, “Sarılamadığım için moralim bozuldu. Yine de annemle buluşabilmek güzel oldu” ifadesini kullandı. l hande nayman dha

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