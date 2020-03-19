İki aydan bir yıla kadar hapis cezası

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Arzu Aşçı, koronavirüs nedeniyle karantinadayken halk sağlığını tehdit edecek şekilde davrananların 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi. Dr. Aşçı, “Hastalık bir başka kişiye bulaşırsa, ‘kasten yaralama’ suçundan, eğer ölüm gerçekleşirse kişilere ‘kasten öldürme’ duruma göre ‘taksirle yaralama veya öldürme’ suçundan ceza verilebilir” dedi.