İki belediye onurlandırıldı

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’ yarışmasında, Bayraklı ve Konak belediyeleri ödüle layık görüldü. Konak Belediyesi ile Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği işbirliği arasında yürütülen ve tarihi İstiklal Okulu’nu yeniden kente kazandıracak ‘Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ projesi, işbirliği ödülünü kazandı. Pandemi şartları nedeniyle online düzenlenen ödül törenine bağlanan Başkan Abdül Batur, merkezin hem İstiklal İlkokulu’nun tarihi binasını ayağa kaldıracağını hem de bölgedeki çocuk ve gençlerin eğitim, bilim ve sosyal alanlarda gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Neler olacak?

Batur, “Bu ödül bize moral verdi. Merkezimiz, 600 metrekare kapalı ve yarı açık alana sahip. Faaliyete geçtiğinde, bölgenin çocuklarına ve gençlerine yönelik olarak havacılık, astronomi, natematik, robotik kodlama ve tarih alanlarında dersler ve uygulamalar yapılacak. Okulda teknoloji okuryazarlığını geliştirici aktiviteler de düzenlenecek” diye konuştu.

Ücretsiz eğitim

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında sürdürülebilir iş ödülleri yarışmasında ödüle layık görüldü. İnternet üzerinden düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Serdar Sandal, “BAYSEM, Türkiye’de online eğitime ilk geçen kurumlardan biri oldu. Pandemi sürecinde de interneti, bilgisayarı ve tableti olmayan öğrencilerimize ulaşmak için geliştirilen tvbek projemizle organizasyonda yer aldık. Gönüllü öğretmenlerimiz ve TV 35 aracılığıyla Türkiye’nin tamamında dezavantajlı çocuklarımıza ulaşarak eğitimler verdik” dedi.