İki bin kişi karantinada

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgın önlemleri kapsamında iki binden fazla kişinin evlerinde gözlem altında olduğunu söyledi. Burhaniye, Gömeç ve Edremit’te bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Şıldak, ağustos ayının ilk günlerinden itibaren Balıkesir’de koronavirüs vakalarının arttığını söyledi. Vali Şıldak, “Bazı günler kısmi olarak duraklama ve geriye gitme verileri elde edilse de genel olarak tırmanışın devam ettiğini görüyoruz. Bu tırmanış, bizi endişelendiriyor ve bazı ek tedbirler almaya yöneltiyor” dedi.

32 kişi sokakta

İçişleri Bakanlığı’nın bütün illerde hayata geçirdiği ‘Salgın Denetim Merkezi’nin geçen hafta kentte de kurulduğunu anlatan Şıldak, “Vakaların tamamı hastanelerde tedavi edilmiyor. Bazı hafif, semptomu olmayan vakalar, eve gönderiliyor, evde tedavi süreçleri takip ediliyor. İşte bu vatandaşlarımızın kesinlikle evde kalmaları, evden çıkmamaları, evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri gerekiyor” dedi. Denetim ve kontrollere rağmen bazı kişilerin evden dışarı çıktığını vurgulayan Şıldak, “Evinde kalması gereken 32 kişi sokağa çıktı. Bu kişilere 3 bin lira üzerinde idari para cezası uyguluyoruz ve adli süreç başlatıyoruz” diye konuştu.