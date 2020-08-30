BİST1.101-0.76EURO8.710.10USD7.31-0.57ALTIN462.801.52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İki bin kişi karantinada
    ABONE OL
    30.08.2020 - 00:03 | | BALIKESİR AA

    İki bin kişi karantinada

    Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ağustos ayının ilk günlerinden itibaren koronavirüs vakalarının arttığını söyledi, “Önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamalar getirme ihtimalimiz olacak” dedi

    İki bin kişi karantinada

    Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgın önlemleri kapsamında iki binden fazla kişinin evlerinde gözlem altında olduğunu söyledi. Burhaniye, Gömeç ve Edremit’te bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Şıldak, ağustos ayının ilk günlerinden itibaren Balıkesir’de koronavirüs vakalarının arttığını söyledi. Vali Şıldak, “Bazı günler kısmi olarak duraklama ve geriye gitme verileri elde edilse de genel olarak tırmanışın devam ettiğini görüyoruz. Bu tırmanış, bizi endişelendiriyor ve bazı ek tedbirler almaya yöneltiyor” dedi.

    32 kişi sokakta

    İçişleri Bakanlığı’nın bütün illerde hayata geçirdiği ‘Salgın Denetim Merkezi’nin geçen hafta kentte de kurulduğunu anlatan Şıldak, “Vakaların tamamı hastanelerde tedavi edilmiyor. Bazı hafif, semptomu olmayan vakalar, eve gönderiliyor, evde tedavi süreçleri takip ediliyor. İşte bu vatandaşlarımızın kesinlikle evde kalmaları, evden çıkmamaları, evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri gerekiyor” dedi. Denetim ve kontrollere rağmen bazı kişilerin evden dışarı çıktığını vurgulayan Şıldak, “Evinde kalması gereken 32 kişi sokağa çıktı. Bu kişilere 3 bin lira üzerinde idari para cezası uyguluyoruz ve adli süreç başlatıyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başkan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı

    Başkan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı

    Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

    Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

    'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

    'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

    Çılgın Sayısal Loto'da 56 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

    Çılgın Sayısal Loto'da 56 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

    Sıradaki Haber