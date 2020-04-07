BİST 92.0710EURO7,330,14USD6,77-0,11ALTIN361,513,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İki dernek, KOBİ’ler için bir araya geldi
    ABONE OL
    07.04.2020 - 07:00 |

    İki dernek, KOBİ’ler için bir araya geldi

    Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Başkanı Seçil Beydemir Kaynak’ı ziyaret eden EGEKOBİDER Başkanı Halil Karakaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, iki dernek olarak işbirliği yapma kararı aldı.

    İki dernek, KOBİ’ler için bir araya geldi

    Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya gelerek güçlenmesi hedefiyle faaliyet gösteren EGEKOBİDER’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaynak, yeni dönemde iki kurumun ortak projeler üreterek KOBİ’lere destek olmayı amaçladığını söyledi. Kaynak, iki sivil toplum kuruluşunun bir çok alanda işbirliği yapabileceğine dikkat çekti.

    STK’lara çağrı

    EGEKOBİDER Başkanı Halil Karakaya, KESİAD’ın ilk kadın başkanı olan Kaynak’ı tebrik eden Karakaya da, “KOBİ’ler için kurulmuş tüm dernek, vakıf ve STK’larla işbirliği hedefliyoruz. Birikimlerimizi KOBİ’ler lehine kullanmak, KOBİ’lerin önündeki engelleri kaldırılması, rekabet güçlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve ortak projeler üretmek için KESİAD ile çalışmaya hazırız” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
    daha fazla video için
    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Sıradaki Haber