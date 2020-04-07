İki dernek, KOBİ’ler için bir araya geldi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya gelerek güçlenmesi hedefiyle faaliyet gösteren EGEKOBİDER’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaynak, yeni dönemde iki kurumun ortak projeler üreterek KOBİ’lere destek olmayı amaçladığını söyledi. Kaynak, iki sivil toplum kuruluşunun bir çok alanda işbirliği yapabileceğine dikkat çekti.

STK’lara çağrı

EGEKOBİDER Başkanı Halil Karakaya, KESİAD’ın ilk kadın başkanı olan Kaynak’ı tebrik eden Karakaya da, “KOBİ’ler için kurulmuş tüm dernek, vakıf ve STK’larla işbirliği hedefliyoruz. Birikimlerimizi KOBİ’ler lehine kullanmak, KOBİ’lerin önündeki engelleri kaldırılması, rekabet güçlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve ortak projeler üretmek için KESİAD ile çalışmaya hazırız” dedi.