İki dertten kurtuldu...

Aynı seansta önce tıkalı 3 damarı kalbi çalışır haldeyken baypas edilen Alır’a ardından da kızı Filiz Çam’dan (46) alınan karaciğer parçası nakledildi. Nakilden önce Alır’ın üç damarını değiştiren Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Baypas ameliyatını kalbi durdurmadan, çalışır haldeyken gerçekleştirdik. Böyle hastalar nadir görülür” dedi. Ferdane Alır da, “Kızım canıma can kattı, doktorlarım yaşattı” diye konuştu.