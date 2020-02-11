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    HaberlerEge Haberleri İki günde 35 oyun
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    11.02.2020 - 07:00 |

    İki günde 35 oyun

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), oyun geliştirme sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 118 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen Global Game Jam (GGJ) etkinliğine ev sahipliği yaptı.

    İki günde 35 oyun

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), oyun geliştirme sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 118 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen Global Game Jam (GGJ) etkinliğine ev sahipliği yaptı. 220 kişi, tamir etmek temasıyla 48 saat oyun geliştirme üzerinde çalıştı. Rollic’in ana sponsorluğunda yapılan organizasyona katılanlar, gruplar halinde ya da bireysel olarak hareket etti. İEÜ Konferans Salonu’nu tamamen dolduran katılımcılar, 35 yeni oyun geliştirdi.
    Türkiye’de oyun geliştirme alanında yapılan en büyük etkinliklerden birine imza attıklarını söyleyen İEÜ Oyun Geliştirme Takımı Başkanı, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Aytuğ Han, “Katılmak için 400 kişi başvurdu. Bu kişilerin daha önce yaptığı çalışmalar tek tek incelendi ve 220 kişi etkinliğe katılmaya hak kazandı. Şimdiden sonraki etkinlik için sponsorluk görüşmelerine başladık. Daha geniş katılımlı etkinlikler gerçekleştirmek noktasında kararlıyız” diye konuştu.

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