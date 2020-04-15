İki günlük yasakta dostlar unutulmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin kapatılması ve iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme kaynakları azalan can dostlara Güzelbahçe Belediyesi bugüne kadar 300 kilo mama dağıttı. Başkan Mustafa İnce, “Her yere yetişmemiz bazen mümkün olmuyor. Bu konuda sevgili Güzelbahçelilerden destek bekliyoruz. Kapılarının önüne bir kap su, bir kap mama koyarlarsa sokak dostları da bu zorlu süreci bizlerle birlikte aşacaklardır” dedi.