BİST1.121-0.27EURO9.10-0.01USD7.800.08ALTIN471.782.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İki güzel kampanya
    ABONE OL
    29.09.2020 - 00:02 |

    İki güzel kampanya

    İki güzel kampanya

    Milas Belediyesi, ‘Süt Kardeşim’ ve ‘Eğitim Uzaktan Destek Belediyeden’ projelerine başlıyor. Süt Kardeşim ile 3-6 yaş arasındaki dar gelirli ailelerin çocuklarına haftada iki litre süt dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen Milas Belediyesi, vatandaşlardan toplayacağı tablet ve bilgisayarları da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışıyor. Başkan Muhammet Tokat, sosyal belediyecilik adına önemli projelere imza attıklarını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Sıradaki Haber