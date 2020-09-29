İki güzel kampanya

Milas Belediyesi, ‘Süt Kardeşim’ ve ‘Eğitim Uzaktan Destek Belediyeden’ projelerine başlıyor. Süt Kardeşim ile 3-6 yaş arasındaki dar gelirli ailelerin çocuklarına haftada iki litre süt dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen Milas Belediyesi, vatandaşlardan toplayacağı tablet ve bilgisayarları da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışıyor. Başkan Muhammet Tokat, sosyal belediyecilik adına önemli projelere imza attıklarını söyledi.