İki güzel karar

Bornova Belediyesi, artan aile içi şiddeti önlemek, şiddet mağdurlarını güvenli biçimde misafir etmek için misafir evlerinin kapılarını açtı. Ege Üniversitesi de, öğrenci köyündeki 285 odayı, yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti. Bornova Belediyesi ilk aşamada 42, toplamda 90 kişinin yararlanabileceği misafir evlerini açtı. Farklı bölgelerde bulunacak ve gizli tutulacak olan misafir evlerinde fiziksel ihtiyaçların yanısıra uzman psikolog ve sosyologlar ile de şiddet mağdurlarına destek olunacak.

285 oda personele

Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Uzmanlar, son bir aylık sürede aile içi şiddette net bir artış olduğunu, bunun bir kısmının da şikayete dönüşmediğini ortaya koyuyor.

Açtığımız misafir evlerinin, bu dönemde yaşanan sıkıntıyı azaltmaya katkı koyacağını düşünüyoruz” dedi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, üniversite hastanesinde Kovid-19’a karşı görev yapan hekiminden hemşiresine, mutfak çalışanlarından hasta danışmanlarına, güvenlik görevlilerinden temizlik görevlilerine kadar herkesin canla başla çalıştığını belirtti.

Rektör Budak, “Öğrenci köyünde bulunan toplam 285 odayı sağlık personelimizin ikametine tahsis ettik. Öğrenci köyümüzde kalan sağlık çalışanlarımızın bütün ihtiyaçlarını üniversitemiz karşılıyor” diye konuştu.