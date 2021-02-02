İki inekle başladı dev tesis kuracak

Turgutlulu girişimci Canan Kılıç, öğretmenliği bıraktıktan sonra yerleştiği bağ evinde, FAO (Food and Agriculture Organization) projesiyle aldığı 2 inek ve bir karma makinesiyle başladığı işinde ineklerinin sayısını artırıyor. Hedefini büyüten Kılıç, ileride süt sağım tesisi kurarak istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.

Evli ve bir çocuk annesi Canan Kılıç, Dicle Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünde öğrenim gördü, 4 yıl süreyle devlet kurumlarında vekâleten öğretmenlik yaptı, ardından da 8 yıl özel bir şirketin müşteri çözüm merkezinde uzman müşteri temsilcisi olarak görev aldı. Hayalindeki yaşam için, eşiyle birlikte kentten uzaklaşmaya karar veren Kılıç, satın aldıkları bağ evine yerleşti, tazminatıyla 2 inek ve bir karma makinesi aldı.

‘Kendime şaşırdım’

Farklı deneyimler yaşadığını belirten Canan Kılıç, “İneğim doğum yaptığında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne küpe başvurusu yapmaya gittim. Orada, Berk Bey’le tanıştım. Bana, hayatıma olumlu yön verecek olan FAO’nun kursundan bahsetti. Madem hayvancılığa adım attım, bu işi sevmenin yanı sıra öğrenmem de gerekiyor diye düşündüm. Hayvancılıkla ilgili olan kursa katıldım. Teorik uygulamalardan sonra işbaşı eğimleri başladı. Bu eğitimler yavaş yavaş bende şekil almaya başladığında, aradığım işin bu olduğuna karar verdim. Hayatımda yapmadığım bu tür işleri yapınca hem mutlu oluyor hem de kendime şaşırıyordum” dedi.

Kurs bitiminde bütün birikimleriyle ineklerini çoğalttıkların vurgulayan Kılıç, “Yerimiz yetmeyince şu anki işletmenin bir bölümünü kiralayarak burada devam etmeye başladık” diye konuştu. İnsanın istediğinde her şeyi başarabileceğini dile getiren Kılıç, sözlerini şöyle noktaladı: “Kendi çiftliğimizi büyütüp süt sağım tesisi kurmayı planlıyoruz. İnsanlara faydalı olmak için istihdam sağlamak istiyoruz.”