İki kenti sağanak vurdu!

Denizli-İzmir yolunda Menderes Bulvarı’nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ana arterlerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Yağmura sokakta yakalananlar ise saçak altlarına sığındı, yağışın sona ermesini bekledi. İtfaiye ekipleri, su birikmesi yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

Elektrik kablosu koptu

Aydın’ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde de sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su birikintilerini gidermek için çalışma başlattı. Buharkent’e bağlı Savcıllı Mahallesi’nde rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu. Bu sırada işyeri sahibi Recep Horzum akıma kapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Horzum, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. l DHA-AA