İki mahalle karantinada

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Vali Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Aksoy, “Kovid-19 pozitif vaka nedeniyle Bozdoğan’ın Tütüncüler ve Altıntaş mahallelerinde 15 gün süreyle karantina uygulamasına başlanıldı. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması koronavirüsle mücadelemize çok önemli katkı sağlayacak” mesajını paylaştı.