25.08.2020 - 07:00 | | AA
İki mahalle karantinada
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Vali Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Aksoy, “Kovid-19 pozitif vaka nedeniyle Bozdoğan’ın Tütüncüler ve Altıntaş mahallelerinde 15 gün süreyle karantina uygulamasına başlanıldı. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması koronavirüsle mücadelemize çok önemli katkı sağlayacak” mesajını paylaştı.