05.01.2021 - 00:03 |
İki mahalleye doğalgaz geldi
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleriyle İzmirgaz’ın yatırım programına dâhil ettiği Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı.
Konutlarına gaz bağlantısı yaptıran vatandaşlar, kış aylarında evlerinin tüm odalarını eşit sıcaklıkta ısıtmanın yanı sıra mutfakta ve banyoda sıcak suya kolaylıkla ulaşmanın keyfini yaşadı. Yeni Şakran Mahallesi Muhtarı Metin Yıldız, “Vatandaşlarımız çok memnun” dedi. Ayrıca Aliağa Belediyesi, doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yenileme çalışmalarına başladı.