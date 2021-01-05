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    05.01.2021 - 00:03 |

    İki mahalleye doğalgaz geldi

    Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleriyle İzmirgaz’ın yatırım programına dâhil ettiği Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı.

    İki mahalleye doğalgaz geldi

    Konutlarına gaz bağlantısı yaptıran vatandaşlar, kış aylarında evlerinin tüm odalarını eşit sıcaklıkta ısıtmanın yanı sıra mutfakta ve banyoda sıcak suya kolaylıkla ulaşmanın keyfini yaşadı. Yeni Şakran Mahallesi Muhtarı Metin Yıldız, “Vatandaşlarımız çok memnun” dedi. Ayrıca Aliağa Belediyesi, doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yenileme çalışmalarına başladı.

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