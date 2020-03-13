13.03.2020 - 07:00 |
İki mahalleye hizmet müjdeleriyle geldi
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleme gezilerini sürdürüyor.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleme gezilerini sürdürüyor. Akyol ve Yaka mahallelerini ziyaret eden Tokat, “Yaka Mahalle’sine toplam 6 bin metrekare parke taş döşüyoruz. Akyol Mahallesi’ne de, düğün alanı ve halı saha yapacağız. Mahallelerin kireçli su sorunu ise MUSKi Genel Müdürlüğü’nün yapacağı arıtma merkeziyle çözülecek” dedi.
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.