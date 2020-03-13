İki mahalleye hizmet müjdeleriyle geldi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleme gezilerini sürdürüyor. Akyol ve Yaka mahallelerini ziyaret eden Tokat, “Yaka Mahalle’sine toplam 6 bin metrekare parke taş döşüyoruz. Akyol Mahallesi’ne de, düğün alanı ve halı saha yapacağız. Mahallelerin kireçli su sorunu ise MUSKi Genel Müdürlüğü’nün yapacağı arıtma merkeziyle çözülecek” dedi.