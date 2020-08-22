BİST1.110-1.50EURO8.64-0.17USD7.340.59ALTIN457.020.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İki minik herkese ders verdi
    ABONE OL
    22.08.2020 - 00:03 |

    İki minik herkese ders verdi

    Marmaris’te oyun oynadıkları okullarının bahçesindeki kantinde kimseyi bulamayınca aldıkları suyun parasını bırakan 6. sınıf öğrencileri Efehan Hüseyin Karakuş ve Dağhan Hilmi Taşözü, örnek davranışlarıyla herkesin takdirini kazandı.

    İki minik herkese ders verdi

    Kantin görevlisi, “Biz Efehan Karakuş ve Dağhan Taşözü, biz okula top oynamaya geldik ve çıkışta çok susamıştık, 2 su aldık ve parasını bıraktık” notu ve 2 lira 25 kuruşu görünce durumu okul yönetimine bildirdi. Ailelerine ulaşıp çocukları kutlayan okul müdürü Ahmet Ünal, “Okul demek sadece derslerin öğretildiği bir yer değil aynı zamanda ahlaklı dürüst bireylerin yetiştirildiği bir yuvadır. Çocuklarımızın davranışı bizi gururlandırdı” dedi. l AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün açıklanır mı? YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Bugün açıklanır mı? YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    Sıradaki Haber