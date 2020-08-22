İki minik herkese ders verdi

Kantin görevlisi, “Biz Efehan Karakuş ve Dağhan Taşözü, biz okula top oynamaya geldik ve çıkışta çok susamıştık, 2 su aldık ve parasını bıraktık” notu ve 2 lira 25 kuruşu görünce durumu okul yönetimine bildirdi. Ailelerine ulaşıp çocukları kutlayan okul müdürü Ahmet Ünal, “Okul demek sadece derslerin öğretildiği bir yer değil aynı zamanda ahlaklı dürüst bireylerin yetiştirildiği bir yuvadır. Çocuklarımızın davranışı bizi gururlandırdı” dedi. l AA