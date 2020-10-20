İki ödül birden

Buca Belediyesi’nin gençlere bilim ve sanata yönelik eğitim verdiği Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, bir başarı da Arjantin’de kazandı. Gençlerin biyokimya ve fizik alanında hazırladığı projeler, uluslararası bilim proje yarışmasından iki onur ödülünü Türkiye’ye getirdi. Asil Söylev ve Sude Kahraman Çevre alanında hazırladıkları bilimsel projeleri ile kategorilerinde verilen tek ödül olan ‘Onur Ödülü’ kazandı. Fizik kategorisinde ise Bilge Toprak Karakaya, yine tek ödül olan ‘Onur Ödülü’ ne layık görüldü. Biyokimya alanındaki projeleri ile Bilal Esmer ve Sinemis Nur Boz Esmer ise Exposcience Brasil organizasyonuna katılmaya hak kazandı.