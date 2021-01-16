İki sergi birden

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde, Mine Sanat Galerisi destekleriyle Mausolos Sergi Salonu’nda, küratörlüğünü Serdar Yörük’ün üstlendiği “Ruhun Saklı Resimleri” ile Yörük’ün kişisel çalışmalarının yer aldığı “Geçmişten Geleceğe Köprüler II” sergileri açıldı. Ruhun Saklı Resimleri’nde, pandemi döneminde sanatçıların yaşadıkları

zorlu süreçler anlatılıyor. Geçmişten Geleceğe Köprüler II’de ise, sanatçının temelde geleneksel batik tekniğinden yola çıktığı, farklı malzeme ve teknikleri bir arada kullanarak ürettiği yirmiyi aşkın çalışma yer alıyor.