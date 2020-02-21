21.02.2020 - 00:04 |
İki yaka Romanlar için buluştu
Konak ile Selanik, Roman vatandaşlara yönelik projeler için bir araya geldi. İki ülke arasında gerçekleşecek ortak projeler için Selanik’te bulunan Belediye Başkanı Abdül Batur, Ampelokipoi Menemenis Belediyesi’nin ziyaret etti.
Roman dostu belediye başkanı seçilen Batur, Konak’ta Roman vatandaşlara yönelik çalışmaları aktardı, Selanik’te yaşayan Roman vatandaşlar için hazırlanan projeler ile ilgili bilgi aldı. Tepecik’te inşaatı yakın zamanda tamamlanacak olan Roman Kültür Merkezi, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi ve Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelere açılacak kreş uygulamaları hakkında bilgi veren Başkan Batur, “Selanik, özellikle İzmirliler için hem akrabalık hem de gönül bağlarının olduğu bir şehir. Bu anlamda birlikte çalışmaktan ayrıca mutluyuz” dedi. Ampekolipoi Menemenis Belediyesi Başkan Vekili Pavlos Kesoglou da, işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.