İki yaka Romanlar için buluştu

Roman dostu belediye başkanı seçilen Batur, Konak’ta Roman vatandaşlara yönelik çalışmaları aktardı, Selanik’te yaşayan Roman vatandaşlar için hazırlanan projeler ile ilgili bilgi aldı. Tepecik’te inşaatı yakın zamanda tamamlanacak olan Roman Kültür Merkezi, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi ve Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelere açılacak kreş uygulamaları hakkında bilgi veren Başkan Batur, “Selanik, özellikle İzmirliler için hem akrabalık hem de gönül bağlarının olduğu bir şehir. Bu anlamda birlikte çalışmaktan ayrıca mutluyuz” dedi. Ampekolipoi Menemenis Belediyesi Başkan Vekili Pavlos Kesoglou da, işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.