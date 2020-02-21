BİST115.642-2,98EURO6,58-0,02USD6,10-0,02ALTIN317,870,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İki yaka Romanlar için buluştu
    ABONE OL
    21.02.2020 - 00:04 |

    İki yaka Romanlar için buluştu

    Konak ile Selanik, Roman vatandaşlara yönelik projeler için bir araya geldi. İki ülke arasında gerçekleşecek ortak projeler için Selanik’te bulunan Belediye Başkanı Abdül Batur, Ampelokipoi Menemenis Belediyesi’nin ziyaret etti.

    İki yaka Romanlar için buluştu

    Roman dostu belediye başkanı seçilen Batur, Konak’ta Roman vatandaşlara yönelik çalışmaları aktardı, Selanik’te yaşayan Roman vatandaşlar için hazırlanan projeler ile ilgili bilgi aldı. Tepecik’te inşaatı yakın zamanda tamamlanacak olan Roman Kültür Merkezi, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi ve Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelere açılacak kreş uygulamaları hakkında bilgi veren Başkan Batur, “Selanik, özellikle İzmirliler için hem akrabalık hem de gönül bağlarının olduğu bir şehir. Bu anlamda birlikte çalışmaktan ayrıca mutluyuz” dedi. Ampekolipoi Menemenis Belediyesi Başkan Vekili Pavlos Kesoglou da, işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

    TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.
    daha fazla video için
    Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktıBursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    20 Şubat Süper Loto canlı çekilişi sonuçları duyuruldu - 644. hafta Süper Loto en hızlı sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye..

    20 Şubat Süper Loto canlı çekilişi sonuçları duyuruldu - 644. hafta Süper Loto en hızlı sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye..

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Sıradaki Haber