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    HaberlerEge Haberleri İki yeni başarı daha
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    17.06.2020 - 07:00 |

    İki yeni başarı daha

    Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda adından söz ettirmeyi başarıyor.

    İki yeni başarı daha

    Fakültenin merhum öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Özden’in başlattığı, Dr. Öğr. Üyesi Onur Akşit’in yürütücülüğünde tamamlanan ve Dr. Öğr. Üyesi Eda Er Özden’in de yer aldığı ‘Animasyonda Ses Tasarımı’ bilimsel araştırma projesi kapsamında hazırlanan kısa animasyon filmi ‘Umut’, Uluslararası Sylhet Film Festivali’nin animasyon seçkisinde gösterilmeye hak kazandı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Adnan Kahveci Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen, 67 ülkeden 1317 katılımcının 2 bin 407 tasarım ile yarıştığı ‘Sıfır Atık’ konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi Projesi’nde, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Umeyr Alim Kurt’un tasarımı ilk 100’de sergilenmeye hak kazandı.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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