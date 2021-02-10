İki yılda 117 bin metrekare döşendi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, onarma işleminin yanı sıra sokaklarda, parklarda uzun ömürlü ve olumsuz koşullara daha dayanıklı kilit parke taşlarıyla yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık iki yıllık dönemde kentin belirlenen yerlerine 108 bin 433 metrekare kilit parke, 8 bin 634 metrekare granürlü parke taşı döşendi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bir yandan da vatandaşların taleplerini hızla yerine getirdiklerini söyledi.