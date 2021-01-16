BİST1.524-1.43EURO9.030.77USD7.461.38ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İkiçeşmelik değişiyor
    ABONE OL
    16.01.2021 - 07:00 |

    İkiçeşmelik değişiyor

    Kuşadası Belediyesi, kentin en eski yerleşim yerlerinden İkiçeşmelik Mahallesi’nde alt ve üstyapı yenileme çalışmalarına başladı.

    İkiçeşmelik değişiyor

    Kuşadası Belediyesi, kentin en eski yerleşim yerlerinden İkiçeşmelik Mahallesi’nde alt ve üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, İkiçeşmelik Mahallesi’nin çehresinin değişeceğini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yürüteceği çalışmalar kapsamında 1 cadde ile 19 sokağın alt ve üstyapıları tamamen yenilenecek. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalleye toplam 2 bin 100 metre yağmur suyu hattı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de içme suyu hattı döşeyecek. ASKİ, kanalizasyon hatlarını da yenileyecek. Elektrik, telefon ve internet altyapılarının da değişeceği mahalleye 22 bin metrekare yol yapılacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Sıradaki Haber