İkiçeşmelik değişiyor

Kuşadası Belediyesi, kentin en eski yerleşim yerlerinden İkiçeşmelik Mahallesi’nde alt ve üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, İkiçeşmelik Mahallesi’nin çehresinin değişeceğini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yürüteceği çalışmalar kapsamında 1 cadde ile 19 sokağın alt ve üstyapıları tamamen yenilenecek. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalleye toplam 2 bin 100 metre yağmur suyu hattı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de içme suyu hattı döşeyecek. ASKİ, kanalizasyon hatlarını da yenileyecek. Elektrik, telefon ve internet altyapılarının da değişeceği mahalleye 22 bin metrekare yol yapılacak.