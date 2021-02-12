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    12.02.2021 - 07:00 |

    İkinci akustik görücüye çıktı

    2021 yılında akustik cover çalışmalarına hız veren sevilen yorumcu Tuğba Yurt, ikinci çalışmasını YouTube kanalından yayınladı.

    İkinci akustik görücüye çıktı

    2021 yılında akustik cover çalışmalarına hız veren sevilen yorumcu Tuğba Yurt, ikinci çalışmasını YouTube kanalından yayınladı. Sözü-müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının çekimleri, 50 kişilik bir ekiple Beyoğlu Sahne Tiyatrosu’nda gerçekleşti. 29 şarkılık YouTube projesinin ikincisini yayınlamaktan mutlu olduğunu belirten Yurt, “Uzun saatler süren yorucu ama bir o kadar güzel ve içimize sinen bir çalışma oldu.15 günde bir kanalımızda birbirinden değerli şarkıları müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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