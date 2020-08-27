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    HaberlerEge Haberleri İkinci Beyler model olacak
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    27.08.2020 - 00:02 |

    İkinci Beyler model olacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı çarşısını kentin cazibe merkezi haline getirmek için altyapı ve sokak iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

    İkinci Beyler model olacak

     Bu kapsamda, İkinci Beyler olarak bilinen 848. Sokak’taki altyapı çalışmaları tamamlandı, sokaktaki elektrik, iletişim, atık su ve yağmur suyu hatları yenilendi. Kemeraltı’nın tarihsel süreçte geçirdiği değişimin fiziksel izlerini taşıyan, 13 tescilli ve 13 tescilsiz olmak üzere 26 yapının bulunduğu sokakta cephe iyileştirme çalışmalarına da başlayan Büyükşehir, sonraki aşamada zemin kaplamasını ve aydınlatma elamanlarını da yenileyecek. Projenin, tarihi çarşının hepsinde yapılması planlanan alt ve üstyapı yenileme uygulamaları için model oluşturması hedefleniyor.

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