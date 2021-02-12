12.02.2021 - 07:00 | | AA
İkinci doz başladı
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan CoronaVac aşısının ikinci dozu, İzmir’deki hastanelerde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan CoronaVac aşısının ikinci dozu, İzmir’deki hastanelerde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan kliniklerde de sağlıkçılara aşılar yapılıyor. Hastanede 4 bin 400 sağlık personelinin bulunduğunu belirten Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, “Aşılanmayla kendilerini daha güvende hissedecekler. Hastalara daha iyi hizmet verecekler” dedi.