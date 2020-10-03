85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İkinci el için sınav
    ABONE OL
    03.10.2020 - 07:00 |

    İkinci el için sınav

    TOBB- MEYBEM işbirliğinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye-5 Sınav’ı Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MİTSO) yapıldı.

    İkinci el için sınav

    TOBB- MEYBEM işbirliğinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye-5 Sınav’ı Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MİTSO) yapıldı.
    Beş yılda bir yenilenmesi gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işletmelerin ikinci el ticareti yapmasına izin verilmediğini belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni sınavlar açacağız. Başvuru sayısı 10’u bulduğunda TOBB-MEYBEM’den yeni sınav açılmasını talep edeceğiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Sıradaki Haber