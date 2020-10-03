İkinci el için sınav

TOBB- MEYBEM işbirliğinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye-5 Sınav’ı Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MİTSO) yapıldı.

Beş yılda bir yenilenmesi gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işletmelerin ikinci el ticareti yapmasına izin verilmediğini belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni sınavlar açacağız. Başvuru sayısı 10’u bulduğunda TOBB-MEYBEM’den yeni sınav açılmasını talep edeceğiz” diye konuştu.